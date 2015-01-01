Привет! Меня зовут Александр Кузнецов, я тимлид бекенда в Хантфлоу.
Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — Mail.Ru Group, IBM Russia, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.
Сейчас мы формируем новую функциональную команду, которая будет сфокусирована на интеграции Хантфлоу с внешними системами. Для интеграций у Хантфлоу есть API и система вебхуков.
Данная позиция как раз в эту новую команду интеграций.
Наш процесс разработки такой: входящие задачи перед реализацией декомпозируются, оцениваются. Прежде чем изменения уйдут в продакшн они проходят ревью и проверку QA.
С кодом работаем через github, задачи ведутся в jira.
Технологический стек бэкенда включает:
Основная задача: вынос существующих интеграций из основного кода, адаптация их под современный стек; реализация новых интеграций, доработка и исправление ошибок в существующих интеграциях.
Обязательно
Будет плюсом