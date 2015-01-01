Привет! Меня зовут Александр Кузнецов, я тимлид бекенда в Хантфлоу.

Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — Mail.Ru Group, IBM Russia, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.

Сейчас мы формируем новую функциональную команду, которая будет сфокусирована на интеграции Хантфлоу с внешними системами. Для интеграций у Хантфлоу есть API и система вебхуков.

Данная позиция как раз в эту новую команду интеграций.