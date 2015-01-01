Меня зовут Надя Миронова, я руководитель проектного отдела клиентского сервиса в Хантфлоу.

Хантфлоу — облачная рекрутинговая система №1 в России, это основной инструмент рекрутеров. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK Group, Avito, Leroy Merlin, Lamoda и многие, многие другие.

Менеджеры клиентского сервиса Хантфлоу окружают клиентов заботой и вниманием, учат работать в программе, объясняют непонятное и помогают решить их задачи. Мы не оставляем наших клиентов наедине с проблемами и помогаем справиться с возникающими сложностями. Именно благодаря сервису Хантфлоу воспринимается клиентами заботливым другом.

Сейчас в отделе заботы о клиентах 13 человек, среди них 3 проектных менеджера.

Количество клиентов растет каждый день, поэтому я ищу новых коллег.