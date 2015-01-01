Привет! Меня зовут Михаил Гагарин, я арт-директор Хантфлоу.

Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, Raiffeisen Bank, Avito, Leroy Merlin, Lamoda и многие, многие другие.

Чем нужно будет заниматься

Основная задача дизайнера создавать макеты лендингов, в которых мы рассказываем про возможности Хантфлоу. У нас уже сформировался стиль коммуникаций, мы ожидаем что новый дизайнер будет придерживаться его, систематизировать и развивать этот стиль.

Перед нашим отделом сейчас стоит задача по автоматизации выпуска лендингов, для этого мы вместе будем развивать библиотеку “стандартных“ блоков, которые можно будет использовать для будущих задач. Примеры таких страниц: https://huntflow.ru/industry/it

https://huntflow.ru/promo/gift

Так же нужно будет делать промотирующие лендинги, которые мы хотим делать впечатляющими, для этого мы используем нестандартные решения и сложную анимацию. Примеры таких страниц: https://huntflow.ru https://huntflow.ru/features/reports https://huntflow.ru/enterprise https://huntflow.ru/about

Для создания лендингов, мы часто используем “сюжетные” иллюстрации для этого нужно будет ставить задачу нашим иллюстраторам и курировать выполнение. Так же нужно будет рисовать “продуктовые“ иллюстрации и поддерживать библиотеку с такими иллюстрациями.



