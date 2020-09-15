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Тарифы Хантфлоу

Выберите Хантфлоу, который решит именно ваши задачи

  • Хантфлоу Базовый

    Все самое необходимое для построения процесса подбора и автоматизации работы рекрутеров

    Детали тарифа

  • Хантфлоу Оптимальный

    Полный набор инструментов для сокращения срока закрытия вакансий и решения бизнес-задач рекрутинга

    Детали тарифа

  • Хантфлоу Максимальный

    Организация работы больших команд рекрутеров, автоматический расчет дедлайнов вакансий по SLA, план подбора

    Детали тарифа

  • Хантфлоу Энтерпрайз

    ADFS/OAuth/X.509
    Dedicated
    On-premise
    Индивидуальные интеграции с SAP, Босс-К, 1С и др.

    Индивидуальный расчет

    Детали тарифа

Во всех тарифах

Количество вакансий
без ограничений
Количество кандидатов
без ограничений
Объем места для файлов
без ограничений

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Обсудим ваши задачи и покажем инструменты Хантфлоу для их решения

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Вы будете в хорошей компании