Тарифы Хантфлоу
Выберите Хантфлоу, который решит именно ваши задачи
-
Хантфлоу Базовый
Все самое необходимое для построения процесса подбора и автоматизации работы рекрутеров
-
Хантфлоу Оптимальный
Полный набор инструментов для сокращения срока закрытия вакансий и решения бизнес-задач рекрутинга
-
Хантфлоу Максимальный
Организация работы больших команд рекрутеров, автоматический расчет дедлайнов вакансий по SLA, план подбора
-
Хантфлоу Энтерпрайз
ADFS/OAuth/X.509
Dedicated
On-premise
Индивидуальные интеграции с SAP, Босс-К, 1С и др.
Индивидуальный расчетДетали тарифа
Во всех тарифах
- Количество вакансий
- без ограничений
- Количество кандидатов
- без ограничений
- Объем места для файлов
- без ограничений
Закажите презентацию Хантфлоу
Обсудим ваши задачи и покажем инструменты Хантфлоу для их решения
Присоединяйтесь к сотням довольных клиентов!
Вы будете в хорошей компании