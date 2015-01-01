Наша цель — создавать новые ценности для клиентов, а не функции в приложении. Отказываемся от второстепенного, чтобы достичь успеха в главном, и выпускаем только то, что приносит пользу.
Мы хотим, чтобы все сотрудники Хантфлоу росли вместе с компанией и продуктом, не останавливались на достигнутом и каждый день ставили все более амбициозные цели.
Команда не боится рисковать, ошибаться, отличаться и привлекать к себе внимание. Мы первыми запускаем смелые решения, которые впоследствии становятся стандартом для отрасли.
Каждый из нас ответственен за то, каким продуктом станет Хантфлоу в будущем. Мы все несем ответственность за продукт в целом и не закрываем глаза на проблемы, даже если они напрямую нас не касаются.
Или высылаем службой доставки, если вы далеко
Работа вне офиса должна быть комфортной
Знакомимся и работаем несколько дней все вместе
Ежемесячная прибавка для оплаты быстрого соединения