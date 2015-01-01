Привет! Меня зовут Михаил Танский, я основатель и генеральный директор Хантфлоу.

Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, IBM Russia, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.

Прямо сейчас у нас есть 2 аккаунт-менеджера, которые занимаются переподписками и сопровождением клиентов. В Хантфлоу более 1600 b2b клиентов и я начинаю развивать направление аккаунтинга в Хантфлоу.