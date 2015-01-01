Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме и историю работы, обсуждают кандидатов с коллегами, ведут переписку и делают отчеты.

Мы помогаем более 2000 компаний находить лучших кандидатов и собирать сильные команды. Среди наших клиентов — как небольшие компании, так и федеральные бренды. Хантфлоу пользуются Мегафон, Lamoda, VK, Avito и многие другие.

Сейчас команда разработки состоит из 60 человек: бекенд, фронтенд, QA, дизайнеры, суппорт-инженеры и devops.

QA-департамент состоит из трех команд: ручное, автоматизированное и нагрузочное тестирование. Сейчас я ищу руководителя в команду из 4-х инженеров автоматизированного тестирования.