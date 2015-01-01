Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK Group, Avito, Leroy Merlin, Lamoda и многие, многие другие.

Мы сделали с Щукой обновленный логотип, придумали сами новый фирстиль и перезапустили сайт. Мы ищем опытного арт-директора, который сможет возглавить и развивать отдел Дизайна коммуникаций.