Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK Group, Avito, Leroy Merlin, Lamoda и многие, многие другие.
Мы сделали с Щукой обновленный логотип, придумали сами новый фирстиль и перезапустили сайт. Мы ищем опытного арт-директора, который сможет возглавить и развивать отдел Дизайна коммуникаций.
Мы заинтересованы в долгосрочном и успешном сотрудничестве. Наш опыт показывает, что это возможно только при условии, что решение о трудоустройстве принято осознанно с обеих сторон. Не только мы проверяем, что кандидат нам подходит, но и кандидат должен убедиться в том, что он готов работать в Хантфлоу.