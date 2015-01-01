Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме и историю работы, обсуждают кандидатов с коллегами, ведут переписку и делают отчеты.

Мы помогаем более 2000 компаний находить лучших кандидатов, закрывать вакансии в срок и собирать сильные команды. Среди наших клиентов — как небольшие компании, так и федеральные бренды: Мегафон, Lamoda, VK, Avito и многие другие.

Каждый месяц мы подключаем десятки новых клиентов, а значит, продолжаем расти и искать новых сотрудников.