Хантфлоу — это IT-компания. Мы делаем ежедневный рабочий инструмент — CRM для рекрутинга. В Хантфлоу рекрутеры работают над вакансиями, ведут кандидатов по воронке к выходу на работу, отправляют письма, СМС и сообщения в мессенджеры, обсуждают кандидатов с руководителями и анализируют статистику своей работы.

В Хантфлоу ведут подбор крупнейшие компании — Mail.Ru Group, Lamoda, Avito, Leroy Merlin, Циан и многие другие.

Сейчас число наших клиентов становится все больше, растут объемы работы, поэтому мы ищем бухгалтера, который возьмет на себя задачи по работе с первичной документацией.