Привет!

Меня зовут Андрей и я руковожу отделом бухгалтерии в компании Хантфлоу.



Хантфлоу — облачная рекрутинговая система №1 в России, это основной инструмент рекрутеров. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.



С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK Group, Avito, Ланит, Lamoda, ЦИАН и многие, многие другие.



Сейчас число наших клиентов становится все больше, растут объемы работы, поэтому мы ищем бухгалтера, который возьмет на себя задачи по работе с первичной документацией.