Привет! Меня зовут Михаил Танский, я основатель и CEO компании Хантфлоу.

Мы — дизайн-центричная компания, которая создает продукты, упрощающие жизнь и решающие реальные проблемы рекрутеров. У нас высокий стандарт качества, минимальная бюрократия и возможность формировать стратегию продукта. Мы работаем быстро, даем мгновенный фидбек и ценим инициативу.





Сейчас мы ищем сильного Chief Product Officer, который будет отвечать за запуск и развитие продуктов, их функциональности в соответствии со стратегией бизнеса, визионерством, глубоким пониманием предметной облости.

Если вас вдохновляют высокие требования, сложные задачи — скорее всего, мы подходим друг другу. Если вы чувствуете, что это вызов, который зажигает вас, — мы будем рады видеть вас в нашей команде.