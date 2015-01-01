Привет!

Меня зовут Евгения Бруско и я руковожу Отделом запусков и развития в Хантфлоу.

Хантфлоу — облачная рекрутинговая система №1 в России, это основной инструмент рекрутеров. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK Group, Avito, Ланит, Lamoda, ЦИАН и многие, многие другие.

Мы ищем сотрудника, который будет готов вместе с нами окружать клиентов заботой и вниманием, учить работать в программе, объяснять непонятное, помогать решать их задачи и вести доработки. Мы не оставляем наших клиентов наедине с проблемами, добиваемся решения задач и помогаем справиться с возникающими сложностями. Именно благодаря сервису Хантфлоу воспринимается клиентами заботливым другом.