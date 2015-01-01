Привет!

Меня зовут Виталий Глибин, я со-основатель и технический директор Хантфлоу.

Хантфлоу помогает компаниям упростить весь процесс найма сотрудников: от рутинных операций вроде сохранения резюме и назначения встреч до измерения эффективности работы больших HR-отделов. Наши клиенты — крупнейшие компании России и СНГ: VK Group, Avito, Leroy Merlin, Lamoda, etc.

Мы постоянно растем, у нас появляются новые большие цели и интересные задачи, на которые нам нужен сильный Team Lead Data Science, который вместе с нами запустит это направление и возьмет на себя его лидирование.