Привет!
Меня зовут Виталий Глибин, я со-основатель и технический директор Хантфлоу.
Хантфлоу помогает компаниям упростить весь процесс найма сотрудников: от рутинных операций вроде сохранения резюме и назначения встреч до измерения эффективности работы больших HR-отделов. Наши клиенты — крупнейшие компании России и СНГ: VK Group, Avito, Leroy Merlin, Lamoda, etc.
Мы постоянно растем, у нас появляются новые большие цели и интересные задачи, на которые нам нужен сильный Team Lead Data Science, который вместе с нами запустит это направление и возьмет на себя его лидирование.
Основная задача: организация разработки и выпуска продуктов, связанных с машинным обучением и работой с данными.
Примеры задач, которые предстоит решать:
Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с коллегами. Поэтому решение о сотрудничестве должно быть обоюдным. Для этого мы проводим несколько этапов собеседования: