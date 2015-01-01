Меня зовут Станислав Гельман, я отвечаю за диджитал-маркетинг в Хантфлоу.

Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK Group, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.

Маркетинг — одна из ключевых функций в нашей компании, а отдел маркетинга — это опытные специалисты, которые могут и готовы обучать, делиться своим опытом.

Сейчас мы активно растем, поэтому я ищу в команду нового коллегу, который возьмет на себя задачи по управлению контекстной и таргетированной рекламой.

Тебе предстоит отвечать за увеличения числа целевых заявок с платных рекламных каналов:

оптимизировать текущие и запускать новые рекламные кампании на различные цели - прямые заявки на продукт, привлечение участников на вебинары, скачивание лид-магнитов, привлечение входящего потока кандидатов на вакансии и др.



У нас много свободы - ты формулируешь гипотезу, защищаешь ее и тестируешь.

Нет проблем с бюджетами и бюрократией.