Привет!

Меня зовут София Данилова, я директор по маркетингу Хантфлоу.

Мы создаем сложный ИТ-продукт — систему автоматизации рекрутмента, с помощью которой более 2500 компаний по всему миру строят свой процесс подбора и закрывают вакансии в срок.

Мы хотим, чтобы таких компаний стало больше, поэтому сейчас я ищу в свою команду единомышленника, который готов взять на себя всю полноту ответственности за прямую лидогенерацию и обеспечить компании кратный рост в этом направлении.