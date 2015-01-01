Мы в Хантфлоу — лидеры среди CRM для рекрутинга в России и СНГ. Наш продукт помогает более 2500 компаниям, включая таких гигантов, как Мегафон, Lamoda, Leroy Merlin и VK, собирать сильные команды. Каждый месяц к нам присоединяются десятки новых клиентов, и мы продолжаем расти.

Сейчас мы ищем лидера департамента клиентского сервиса, который возглавит это направление. Если вы стремитесь к масштабным проектам, цените свободу от бюрократии и находите вдохновение в работе с неопределенностью и сложными задачами — нам точно по пути!