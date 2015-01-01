Наша бизнес-цель — миллиард выручки Хантфлоу за ближайшие 3 года. Мы долгое время развивались горизонтально с локальными тим-лидами, и чтобы и дальше расти высокими темпами, нам нужны лидеры укрупненных направлений.
Моя ключевая задача этого года как генерального директора — формирование команды топ-менеджмента. Директор по маркетингу и коммерческий директор к нам вышли этой осенью
На очереди следующая из ключевых фигур управления компанией — Директор по персоналу.
Нас в Хантфлоу почти 100 человек и мы не останавливаем подбор. При этом онбординг, адаптация, развитие (и менторинг руководителей, и система обучения джунов по разным направлениям) и мотивация у нас в очень зачаточном состоянии.
Мы находимся в той переходной точке, когда по численности сотрудников Хантфлоу небольшая компания, а по спектру задач HR и амбициям роста уже требует гораздо большего.
Какими задачами предстоит заниматься в первые полгода
Хантфлоу ищет HR-директора, который: