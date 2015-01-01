Наша бизнес-цель — миллиард выручки Хантфлоу за ближайшие 3 года. Мы долгое время развивались горизонтально с локальными тим-лидами, и чтобы и дальше расти высокими темпами, нам нужны лидеры укрупненных направлений.

Моя ключевая задача этого года как генерального директора — формирование команды топ-менеджмента. Директор по маркетингу и коммерческий директор к нам вышли этой осенью

На очереди следующая из ключевых фигур управления компанией — Директор по персоналу.