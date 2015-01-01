Нам нужен лидер направления продаж, с которым в ближайшие несколько лет мы вместе выполним амбициозную задачу: приведем Хантфлоу к годовой выручке 1 000 000 000 руб.

Хантфлоу — это лидирующая в СНГ система автоматизации рекрутмента (b2b SaaS). Компании более 7 лет, у нас более 1700 клиентов, среди которых VK, Leroy Merlin, Ostrovok, Детский мир, Dodo Brands и многие другие. В 2021 году выручка составила 360 млн руб, в 2022 мы планируем рост выручки на 25%. Недавно мы запустили Huntflow Global (huntflow.ai) для возможности продаж западным клиентам.

Все годы в Хантфлоу за продажи отвечал CEO Михаил Танский. Сейчас, когда модель продаж устоялась и подтвердила свою эффективность, пришло время передать всю полноту ответственности за продажи выделенному топ-менеджеру для мультиплицирования результатов.

В Хантфлоу выделены продажи новым клиентам по входящим заявкам, и продажи действующим клиентам при переподписке и внутри периода использования.

Мы ищем драйвера направления, опытного командного игрока, оперирующего аналитически обеспеченными предположениями и способного вести отдел вперед благодаря своему профессиональному опыту и критическому складу ума.