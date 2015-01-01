Хантфлоу — лидер среди CRM для рекрутинга в России и СНГ. Наш продукт помогает более 2500 компаниям, включая Мегафон, Lamoda, Leroy Merlin и VK, собирать сильные команды. Каждый месяц к нам присоединяются десятки новых клиентов, и мы продолжаем расти.
В связи с развитием бизнеса мы открываем позицию Директора по удержанию и развитию клиентов. Это ключевая роль, отвечающая за снижение оттока (churn) и рост LTV (lifetime value) клиентов. Если вы умеете строить сильные команды, внедрять процессы и вдохновлять на результат — ждём вас!
- Формирование и реализация стратегии удержания и развития клиентов
- Аудит и оптимизация всех процессов клиентского сервиса и аккаунтинга
- Разработка и внедрение системы оценки эффективности департамента (метрики churn, LTV, NPS и др.)
- Построение системы долгосрочных отношений с клиентами, увеличение их жизненной ценности
- Сегментация клиентской базы, разработка индивидуальных стратегий развития для ключевых сегментов
- Построение и масштабирование процессов по запуску и сопровождению клиентов
- Разработка и контроль процессов по работе с ожиданиями клиентов, аргументированная работа с возражениями
- Ведение сложных переговоров, проработка нестандартных кейсов
- Управление командой: наём, адаптация, развитие, делегирование
- Кросс-функциональное взаимодействие с продуктовой, операционной, юридической командами
- Анализ бизнес-задач клиентов, выявление новых возможностей для up-sale и cross-sale
- Построение культуры постоянного улучшения клиентского опыта
Мотивация: