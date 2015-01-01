Хантфлоу — лидер среди CRM для рекрутинга в России и СНГ. Наш продукт помогает более 2500 компаниям, включая Мегафон, Lamoda, Leroy Merlin и VK, собирать сильные команды. Каждый месяц к нам присоединяются десятки новых клиентов, и мы продолжаем расти.

В связи с развитием бизнеса мы открываем позицию Директора по удержанию и развитию клиентов. Это ключевая роль, отвечающая за снижение оттока (churn) и рост LTV (lifetime value) клиентов. Если вы умеете строить сильные команды, внедрять процессы и вдохновлять на результат — ждём вас!