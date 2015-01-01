Привет! Меня зовут София, я руководитель event-направления Хантфлоу.
Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK Group, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.
Сейчас я ищу самостоятельного, увлеченного, активного и творческого коллегу, который будет организовывать онлайн и офлайн мероприятия Хантфлоу (вебинары, митапы, конференции, корпоративы).
Организация собственных маркетинговых онлайн и офлайн мероприятий:
— Планирование мероприятий (придумывание тем и программ, выбор форматов, составление бюджетов)
— Организация и реализация мероприятий (поиск и работа с подрядчиками, работа со спикерами, организация продвижения мероприятий)
— Отчетность по мероприятиям и документооборот
Организация участия Хантфлоу во внешних мероприятиях:
— Составление календаря участия компании во внешних мероприятиях (на основании входящих предложений и исходящего поиска)
— Определение наиболее выгодных форматов участия
— Переговоры с организаторами
— Работа на мероприятиях в день проведения
Я нацелена на долгосрочное сотрудничество с коллегами. Поэтому решение о сотрудничестве должно быть обоюдным. Для этого мы проводим несколько этапов собеседования: