Всем привет!

Меня зовут Михаил Танский, я генеральный директор и со-основатель Хантфлоу.

Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, Avito, Leroy Merlin, Lamoda и многие, многие другие.

Я ищу в Москву главу отдела коммерческой редакции, который или которая выстроит завод производства маркетинговых текстов.

Вам предстоит организовать процесс написания маркетинговых продуктовых текстов в разных форматах, чтобы правильно подсвечивать и наилучшим образом доносить все преимущества Хантфлоу для нашей аудитории.