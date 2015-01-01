Хантфлоу — это рекрутинговая система номер 1 в России, которая помогает рекрутерам закрывать вакансии. На Хантфлоу автоматизировали рекрутмент более 2000 компаний — от стартапов до крупнейших корпораций: Мегафон, Leroy Merlin, Lamoda, Skyeng, Вкусно и точка и многие другие.
Наша миссия — перевернуть представление рекрутеров о своей профессии и помочь занять значимое место в компании.
В Хантфлоу есть разные медиа-ресурсы:
Они успешно выполняют коммерческую задачу расширения узнаваемости бренда продукта и помогают в росте числа клиентов. Но нам нужно делать следующий большой шаг.
Наша амбиция — создание главного отраслевого медиа, которое не только является важным источником профессиональной информации, но и становится другом: ведет диалог с аудиторией, поднимает тревожащие темы и даже заходит на территорию лайфстайла. Медиа, которое посещают не только в поисках строгой профессиональной информации, но и за чашкой кофе.
Сейчас у каждого из ресурсов свой ответственный внутри Хантфлоу, но централизованной стратегии и управления нет. Мы ищем главного редактора (Head of Content), который возглавит все наши медиа и будет реализовывать стратегию развития в действующих и новых медиа-продуктах и каналах.