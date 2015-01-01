Хантфлоу — это рекрутинговая система номер 1 в России, которая помогает рекрутерам закрывать вакансии. На Хантфлоу автоматизировали рекрутмент более 2000 компаний — от стартапов до крупнейших корпораций: Мегафон, Leroy Merlin, Lamoda, Skyeng, Вкусно и точка и многие другие.

Наша миссия — перевернуть представление рекрутеров о своей профессии и помочь занять значимое место в компании.

В Хантфлоу есть разные медиа-ресурсы:

Отраслевое бренд-медиа huntflow.media, 60 000+ читателей в месяц

Подкаст с лидерами индустрии huntflow.ru/insight, 1400+ прослушиваний каждого эпизода

Редакционный имейл-дайджест huntflow.ru/emails, 42 000+ подписчиков

Телеграм-канал t.me/huntflow, 12 000+ подписчиков

Они успешно выполняют коммерческую задачу расширения узнаваемости бренда продукта и помогают в росте числа клиентов. Но нам нужно делать следующий большой шаг.

Наша амбиция — создание главного отраслевого медиа, которое не только является важным источником профессиональной информации, но и становится другом: ведет диалог с аудиторией, поднимает тревожащие темы и даже заходит на территорию лайфстайла. Медиа, которое посещают не только в поисках строгой профессиональной информации, но и за чашкой кофе.

Сейчас у каждого из ресурсов свой ответственный внутри Хантфлоу, но централизованной стратегии и управления нет. Мы ищем главного редактора (Head of Content), который возглавит все наши медиа и будет реализовывать стратегию развития в действующих и новых медиа-продуктах и каналах.