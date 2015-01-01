Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме и историю работы, обсуждают кандидатов с коллегами, ведут переписку и делают отчеты.
Мы помогаем более 2000 компаний находить лучших кандидатов, закрывать вакансии в срок и собирать сильные команды. Среди наших клиентов — как небольшие компании, так и федеральные бренды: Мегафон, Lamoda, VK, Avito и многие другие.
Каждый месяц мы подключаем десятки новых клиентов, а значит, продолжаем расти и искать новых сотрудников.
Наш процесс разработки такой: дизайнеры проектируют и описывают дизайн → разработчики декомпозируют и оценивают задачу → начинают разработку → код-ревью → дизайн-ревью (результат автоматически выкатывается на отдельный тестовый стенд) → правки → релиз.
Мы ведем разработку на Гитхабе, а задачи трекаем в Джире.
Мы делимся на продуктовые команды. Каждая команда состоит из бэкенд-разработчиков (на Python), фронтенд-разработчиков (Vue 3.x) и qa. Инфраструктурой занимается отдел девопс.
Сейчас бэкенд команда состоит из 9-ти человек. Мы ищем Tech-лида, который возглавит бэкенд-направление в Хантфлоу, а также подхватит наём и развитие бэкенд-разработчиков.
Frontend: JavaScript/TS (Vue.JS).
Backend: Python 3 (FastAPI, tornado, aiohttp, peewee), PostgreSQL, OpenSearch, redis, docker.
QA: тестовую документацию ведем в TestRail, автотесты написаны на Python + Selene.
Работа с командой: