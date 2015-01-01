Head of Content в Хантфлоу: строим главное медиа об управлении командами





Привет! Меня зовут София Данилова, я руковожу отделом коммуникационного маркетинга в Хантфлоу. Мы ищем Head of Content, который возглавит развитие нашего медиа и всего контентного направления.





О компании

Хантфлоу — это система автоматизации рекрутмента. Мы помогаем рекрутерам и HR-ам находить лучших кандидатов, улучшать процессы найма и доказывать свою ценность бизнесу.

МЫ создаем основной инструмент рекрутеров: он помогает выстраивать и анализировать воронку найма, отслеживать метрики и выявлять узкие места. Например, если на вакансию много откликов, но ни один не доходит до оффера, это может указывать на неверные требования, неоптимальное описание или неподходящие площадки. Хантфлоу помогает разобраться и исправить такие проблемы.

Мы постоянно развиваем наш продукт и недавно разработали и внедрили Хантфлоу AI — первый в мире искусственный интеллект, который непрерывно анализирует работу рекрутера над вакансией и рекомендует подходящих кандидатов из базы.





Медиа Хантфлоу

Мы развиваем бренд-медиа, которое помогает профессионалам быть в курсе трендов, инструментов и новостей в области рекрутмента. У нас уже есть журнал, подкаст, Телеграм-канал и имейл-дайджест. Теперь мы хотим выйти на новый уровень, чтобы стать главным источником экспертизы для рекрутеров, HR-ов и руководителей (возможно не всех сразу).