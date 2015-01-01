Привет! 👋

Меня зовут Юра Гринько, я CPO Хантфлоу.

Хантфлоу помогает компаниям упростить весь процесс найма сотрудников: от рутинных операций вроде сохранения резюме и назначения встреч до измерения эффективности работы больших HR-отделов. Наши клиенты — крупнейшие компании России и СНГ: VK Group, Avito, Лемана ПРО, Lamoda, etc.

Мы постоянно растем, у нас появляются новые большие цели и интересные задачи на которые нам нужен руководитель отдела продуктового дизайна, который будет отвечать за создание эффективных, предсказуемых процессов, а также управлять командой.