Head of Recruitment в Хантфлоу:

Меня зовут Полина Петрова. Я HRD Хантфлоу — рекрутинговой системы №1 в России.

Я строю HR-департамент, который является решением проблем с human resources в компании. У нас много сложных задач и высокие требования к качеству результата.

В Хантфлоу 20 открытых и еще несколько десятков скрытых вакансий, которые ждут своей очереди. Я ищу Head of Recruitment, который возьмет на себя ответственность за получение компанией в предсказуемый срок людей с нужными компетенциями.