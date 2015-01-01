Привет! Меня зовут Михаил Гагарин, я арт-директор Хантфлоу.

Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, Raiffeisen Bank, Avito, Leroy Merlin, Lamoda и многие, многие другие.

Мы внутри дизайн-команды выработали стиль иллюстраций для коммуникации с нашей целевой аудиторией. Сейчас мы поддерживаем этот стиль на лендингах, но у нас не хватает ресурсов, чтобы поддерживать его в блоге Хантфлоу и в соц. сетях. Поэтому мы ищем иллюстратора, способного создавать качественные иллюстрации в нашем стиле. Кроме этого нужно будет делать иллюстрации для лендингов, буклетов и пр.