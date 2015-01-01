Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.

Сейчас команда разработки состоит из 60 человек: бекенд, фронтенд, QA, дизайнеры, суппорт-инженеры, DS, мониторинг и devops.

В команде на данный момент 2 инженера, мы усиливаем команду и планируем нанять middle/middle+ специалиста.