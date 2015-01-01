Привет! Меня зовут Сергей Лонщаков, я руководитель технической поддержки в Хантфлоу.

Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK Group, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.

Сейчас я формирую команду внутренней ИТ-поддержки, которая сделает работу наших коллег простой и удобной.