В Хантфлоу три ключевых компетенции:

Создавать впечатляющие продукты (производство) Доказывать вселенной, почему мы лучшие (маркетинг и продажи) Потрясающе обслуживать клиентов (продажи, аккаунтинг, клиентский сервис, поддержка пользователей)

Привет! Меня зовут Михаил Танский, я основатель и генеральный директор Хантфлоу. В 2026 году я полностью реформирую ключевую компетенцию №3 — обслуживание клиентов.

🔥 Вакансия: Клиентский менеджер ко мне в Хантфлоу

Я умею потрясающе обслуживать клиентов. И я очень люблю потрясающе обслуживать клиентов. Потому что потрясающее обслуживание клиентов ведет к большим деньгам 😏

Я ищу тех, кто тоже очень любит обслуживать клиентов и будет со мной в команде делать это по моим высоким стандартам качества в Хантфлоу. В других компаниях подобную работу называют аккаунтингом.