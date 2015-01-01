Офис в Москве
150000 руб + бонусы
В Хантфлоу три ключевых компетенции:
Привет! Меня зовут Михаил Танский, я основатель и генеральный директор Хантфлоу. В 2026 году я полностью реформирую ключевую компетенцию №3 — обслуживание клиентов.
🔥 Вакансия: Клиентский менеджер ко мне в Хантфлоу
Я умею потрясающе обслуживать клиентов. И я очень люблю потрясающе обслуживать клиентов. Потому что потрясающее обслуживание клиентов ведет к большим деньгам 😏
Я ищу тех, кто тоже очень любит обслуживать клиентов и будет со мной в команде делать это по моим высоким стандартам качества в Хантфлоу. В других компаниях подобную работу называют аккаунтингом.
Потрясающе обслуживать клиентов очень приятно — это еще и очень легкий и качественный дофамин. Ты всего-навсего глубоко разобрался в задаче, придумал наилучшее решение с учетом всех обстоятельств, заботливо и предупредительно провел клиента за ручку к счастью (или к реальности), а клиент невероятно рад и благодарен.
Качество обслуживания клиентов напрямую влияет на LTV, репутацию и привлечение новых клиентов. Наше величайшее достижение, что 25% клиентов переходят на Хантфлоу по рекомендации коллег.
Онбординг
За первые месяцы работы вы должны будете мне показать, что вы быстро разбираетесь и усваиваете информацию и прийти к выполнению всех моих требований. Мне нужно увидеть, что вам можно доверить самое ценное, что у нас есть — клиентов.
Я рядом, всегда отвечу на любые вопросы, буду все рассказывать, но ответственность за освоение всей информации — на вас. Жизнь показала, что можно привести коня на водопой, но нельзя заставить коня пить.
Вы начнете с поддержки в чате и будете забирать все больше и больше ответственности за клиентов, взяв в итоге на себя некоторый портфель клиентов.
У меня в команде очень просто расти в зарплате. Чем больше вы берете на себя ответственности, чем больше снимаете с меня головной боли по клиентам, чем труднозаменимее становитесь — тем больше у вас зарплата.
Сначала мы познакомимся друг с другом, а потом, если заинтересуем друг друга, то обсудим дальнейшие шаги.