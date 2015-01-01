Хантфлоу — CRM для рекрутинга №1 в России и СНГ.

C Хантфлоу более 2500 компаний собирают себе сильные команды и мы продолжаем расти, подключая десятки новых клиентов каждый месяц. Нами пользуются и небольшие компании, и федеральные бренды вроде Мегафон, Lamoda, Leroy Merlin, VK и многие другие

Хантфлоу 10 лет и все это время мы продаем по входящим лидам. Чтобы значительно увеличить долю рынка мы начинаем строить прямые продажи.

Мы ищем лидера продаж, который возглавит и построит направление. Если у вас есть амбиция самостоятельно построить что-то большое с ресурсами корпорации, но без бюрократии корпорации, если вы готовы встречаться с неизвестностью и неудачи вас драйвят и добавляют азарта — нам по пути.