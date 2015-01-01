Меня зовут Никита Решетников, я главный редактор Хантфлоу.

Хантфлоу — облачная рекрутинговая система, это основной инструмент рекрутеров. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ: VK, Avito, Leroy Merlin, Lamoda и многие другие.

У нас мощный контент-отдел: мы рассказываем про то, как нанимать эффективно, и делимся лучшими практиками. Наша аудитория — HR, рекрутеры и руководители бизнеса. Каждый день берем интервью, пишем инструкции и помогаем людям решать проблемы в их подборе.

Теперь мы ищем того, кто сможет создавать продуктовые материалы о Хантфлоу с таким же вниманием к деталям, желанием разобраться в задачах и проблемах пользователей.

Вам предстоит писать продуктовые тексты для лидогенерации и помощи в продажах Хантфлоу: детально разбираться в функциональности, понимать, что происходит в бизнесе и о чем важно рассказать именно сейчас, выбирать формат и собирать необходимую информацию.

Мы ищем того, кто умеет писать лендинги, вайтпейперы и кейсы с клиентами. А главное, хочет разбираться в потребностях клиентов и готов помогать им в решении бизнес-задач.