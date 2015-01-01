Хантфлоу — облачная рекрутинговая система №1 в России, это основной инструмент рекрутеров. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — Mail.Ru Group, Avito, Leroy Merlin, Lamoda и многие, многие другие.

У нас мощный контент-отдел: мы рассказываем про то, как нанимать эффективно и делимся лучшими практиками. Наша аудитория — HR, рекрутеры и руководители бизнеса. Каждый день берем интервью, пишем инструкции и помогаем людям решать проблемы в их подборе. Мы активно осваиваем новые платформы для размещения наших материалов и публикаций.