Привет! Меня зовут Женя Бондаренко, я тимлид направления SMM и специальных проектов в Хантфлоу.
Хантфлоу — облачная рекрутинговая система №1 в России, это основной инструмент рекрутеров. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK Group, Avito, Leroy Merlin, Lamoda и многие, многие другие.
Наша аудитория — HR, рекрутеры и руководители бизнеса. Каждый день берем интервью, пишем инструкции и помогаем людям решать проблемы в их подборе. Мы активно осваиваем новые платформы для размещения наших материалов и публикаций.
Мы планируем контент в Trello, общаемся в Telegram и Slack, отслеживаем аналитику в Яндекс.Метрике. Если потребуются какие-то инструменты — мы оплатим все нужное для работы.
Раз в месяц мы созваниваемся и планируем контент. Еженедельно у нас созвон-синхронизация: мы обсуждаем статус задач и приоритеты на неделю. Вся остальная работа самостоятельная: можно задавать любые вопросы и уточнять любые детали, но никто не будет заглядывает в монитор и трекать рабочее время. Результаты, дедлайны и способы выполнения задач — личная ответственность каждого.
Мы хотим, не только оценить кандидатов, но и дать им возможность принять осознанное решение о работе в Хантфлоу. Поэтому в процессе найма мы рассказываем о задачах и отвечаем на любые вопросы.