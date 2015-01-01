Меня зовут Артём Онищенко, я руководитель отдела заботы о клиентах Хантфлоу.
Хантфлоу — облачная рекрутинговая система №1 в России, это основной инструмент рекрутеров. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK Group, Avito, Leroy Merlin, Lamoda и многие, многие другие.
Менеджеры клиентского сервиса Хантфлоу окружают клиентов заботой и вниманием, учат работать в программе, объясняют непонятное и помогают решить их задачи. Мы не оставляем наших клиентов наедине с проблемами и помогаем справиться с возникающими сложностями. Именно благодаря сервису Хантфлоу воспринимается клиентами заботливым другом.
Сейчас в отделе заботы о клиентах 8 человек.
Количество клиентов растет каждый день, поэтому я ищу новых коллег.
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ В ХАНТФЛОУ
НАШ ИДЕАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ
Я заинтересован в долгосрочном и успешном сотрудничестве. Мой опыт показывает, что это возможно только при условии, что решение о трудоустройстве принято осознанно с обеих сторон. Не только мы проверяем, что кандидат нам подходит, но и кандидат должен убедиться в том, что он готов работать в Хантфлоу.