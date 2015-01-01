Хантфлоу — облачная рекрутинговая система №1 в России, это основной инструмент рекрутеров. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, Avito, Leroy Merlin, Lamoda и многие, многие другие.

На сегодняшний день коммерческий блок состоит из отдела теплых продаж и отдела сопровождения клиентов.

Сейчас мы создаем новое для нас направление – холодные продажи. Поэтому мы ищем менеджера, который будет запускать и развивать его вместе с нами :)