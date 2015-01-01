Хантфлоу — облачная рекрутинговая система №1 в России, это основной инструмент рекрутеров. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, Avito, Leroy Merlin, Lamoda и многие, многие другие.
На сегодняшний день коммерческий блок состоит из отдела теплых продаж и отдела сопровождения клиентов.
Сейчас мы создаем новое для нас направление – холодные продажи. Поэтому мы ищем менеджера, который будет запускать и развивать его вместе с нами :)
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Вам предстоит продавать нашу систему новым клиентам: выяснять бизнес-задачи и реальные проблемы рекрутинга клиента и демонстрировать их решение с помощью Хантфлоу.
Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Наш опыт показывает, что это возможно только при условии, что решение о трудоустройстве принято осознанно с обеих сторон. Не только мы проверяем, что кандидат нам подходит, но и кандидат должен убедиться в том, что он готов работать в Хантфлоу.