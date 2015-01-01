Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.
Сейчас мы запускаем новое направление и ищем менеджера по исходящим звонкам.
Совокупный доход — 70 000 руб. на руки, в него входит:
фиксированный оклад — 50 000 руб.
бонус по результатам работы — до 20 000 руб.
Чем предстоит заниматься в Хантфлоу:
Наш идеальный кандидат: