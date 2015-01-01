Привет!

Меня зовут Михаил Епихин, я директор по маркетингу Хантфлоу.

Хантфлоу — облачная рекрутинговая система №1 в России, это основной инструмент рекрутеров. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK Group, Avito, Leroy Merlin, Lamoda. Всего более 1700 клиентов.

В компании на данный момент работает 88 сотрудников, команда маркетинга состоит из 11 человек. Это редакция, ивенты, SMM и диджитал-маркетинг.

Мы ищем в команду Менеджера по продуктовому маркетингу, который возьмет на себя задачи, связанные с исследованиями, формализацией данных, формированием гипотез и их проверкой.