Привет!
Меня зовут Михаил Епихин, я директор по маркетингу Хантфлоу.
Хантфлоу — облачная рекрутинговая система №1 в России, это основной инструмент рекрутеров. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK Group, Avito, Leroy Merlin, Lamoda. Всего более 1700 клиентов.
В компании на данный момент работает 88 сотрудников, команда маркетинга состоит из 11 человек. Это редакция, ивенты, SMM и диджитал-маркетинг.
Мы ищем в команду Менеджера по продуктовому маркетингу, который возьмет на себя задачи, связанные с исследованиями, формализацией данных, формированием гипотез и их проверкой.
Мы хотим, не только оценить кандидатов, но и дать им возможность принять осознанное решение о работе в Хантфлоу.
Поэтому в процессе найма мы рассказываем о задачах и отвечаем на любые вопросы.