Привет! Меня зовут Саша Лунёв, я руководитель фронтенда Хантфлоу.
Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — Mail.Ru Group, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.
Сейчас команда фронтенда состоит из меня, двух верстальщиков и трех фронтендеров (все синьоры-помидоры) и нам нужен еще один!
Наш процесс разработки такой: дизайнеры проектируют и описывают дизайн → разработчики декомпозируют и оценивают задачу → начинают разработку → код-ревью → дизайн-ревью (результат автоматически выкатывается на отдельный тестовый стенд) → правки → релиз.
Мы ведем разработку на Гитхабе, а задачи трекаем в Джире.
Мы делимся на продуктовые команды. Каждая команда состоит из бэкенд-разработчиков (на Python), фронтенд-разработчиков и qa. Инфраструктурой занимается отдел девопс.
Довольно много (до 30%) времени тратим на работу с техдолгом — его у нас много, но довольно быстро становится меньше
Опишите свой опыт работы, что интересного делали в последнее время. Ссылки на работы (с описанием своего вклада) и на гитхаб очень приветствуются.
Будет плюсом
Мы не любим долгих и изнурительных многоступенчатых собеседований. Наш процесс найма довольно простой: