Всем привет!

Я Юлия, руководитель отдела подбора персонала в Хантфлоу.

Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.

Сейчас у нас в команде 3 рекрутера, но число вакансий постоянно растет, поэтому мы находимся в поисках еще одного коллеги, который будет активно работать с вакансиями коммерческого блока.