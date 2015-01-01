Привет! Меня зовут Алена Лопатюк, я руководитель отдела тестирования Хантфлоу.
Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — Mail.Ru Group, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.
Отдел разработки в Хантфлоу состоит из, 37 человек, среди которых есть разработчики, QA, DevOps и дизайнеры.
Сейчас в команде 9 QA и мы в поисках еще нескольких коллег.
Наш процесс разработки такой: дизайнеры проектируют и описывают функциональность → разработчики декомпозируют и оценивают задачу → начинают разработку → код-ревью → тестирование на отдельном тест-стенде → мердж → релиз. QA принимают участие на всех этапах разработки.
Мы делаем 3-5 релизов в неделю: не дожидаемся окончания спринта, а мерджим и релизим клиентам фичи сразу же после разработки, ревью и тестирования.
Мы ведем разработку на Гитхабе, а задачи трекаем в Джире. У нас внедрен CI (TeamCity/Jenkins), который позволяет прогонять независимые тесты для каждой ветки и поднимать тестовый стенд для каждой фичи, не блокируя тестирование соседних фич.
Тестовую документацию ведем в Testrail, автотесты написаны на Python + Selene.
Вам предстоит тестировать крупное web-приложение с разными возможностями и логикой, принимать непосредственное участие в решении проблем:
Я нацелена на долгосрочное сотрудничество с коллегами. Поэтому решение о сотрудничестве должно быть обоюдным. Для этого мы проводим несколько этапов собеседования: