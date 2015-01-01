Привет! Меня зовут Никита Решетников, я главный редактор Хантфлоу.
Хантфлоу — инструмент для рекрутеров. В Хантфлоу они ведут базу резюме и историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ: VK, Avito, Leroy Merlin, Lamoda и многие другие.
У нас мощный контент-отдел: мы рассказываем о том, как нанимать эффективно, и делимся лучшими практиками. Наша аудитория — HR, рекрутеры и руководители бизнеса. Каждый день берем интервью, пишем инструкции и помогаем людям решать проблемы в их подборе.
Сейчас в команде три редактора, но количество возможных тем и форматов только растет. Поэтому мы ищем человека, готового писать материалы, которые будут действительно полезны рекрутерам — без воды и кликбейта.
Вам предстоит детально разобраться в процессе найма и писать экспертные материалы: искать спикеров, проводить интервью и редактировать получившийся текст, чтобы в нем не оставалось ничего лишнего. И не только это: мы делаем тесты, кейсы, карточки и другие форматы, а еще пишем лонгриды и детальные разборы узких тем.
Мы планируем контент в Trello, общаемся в Slack, отслеживаем аналитику в Яндекс Метрике. Если потребуются какие-то инструменты, мы оплатим все нужное для работы.
Раз в месяц мы созваниваемся и планируем контент. По средам у нас созвон-синхронизация: мы обсуждаем статус задач и приоритеты на неделю. Вся остальная работа самостоятельная: можно задавать любые вопросы и уточнять детали, но никто не будет заглядывать в монитор и трекать рабочее время. Результаты, дедлайны и способы выполнения задач — личная ответственность каждого.
Мы хотим не только оценить кандидатов, но и дать им возможность принять осознанное решение о работе в Хантфлоу. Поэтому в процессе найма мы рассказываем о задачах и отвечаем на любые вопросы.