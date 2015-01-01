Привет! Меня зовут Никита Решетников, я главный редактор Хантфлоу.

Хантфлоу — инструмент для рекрутеров. В Хантфлоу они ведут базу резюме и историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ: VK, Avito, Leroy Merlin, Lamoda и многие другие.

У нас мощный контент-отдел: мы рассказываем о том, как нанимать эффективно, и делимся лучшими практиками. Наша аудитория — HR, рекрутеры и руководители бизнеса. Каждый день берем интервью, пишем инструкции и помогаем людям решать проблемы в их подборе.

Сейчас в команде три редактора, но количество возможных тем и форматов только растет. Поэтому мы ищем человека, готового писать материалы, которые будут действительно полезны рекрутерам — без воды и кликбейта.

Вам предстоит детально разобраться в процессе найма и писать экспертные материалы: искать спикеров, проводить интервью и редактировать получившийся текст, чтобы в нем не оставалось ничего лишнего. И не только это: мы делаем тесты, кейсы, карточки и другие форматы, а еще пишем лонгриды и детальные разборы узких тем.