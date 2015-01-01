Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.

Хантфлоу — самоокупаемая компания, мы никогда не получали инвестиций.

Зарабатываем тем, что продаём действительно классный продукт, который помогает рекрутерам работать эффективнее и освобождать время на другие HR задачи.

Сейчас команда координаторов отдела продаж состоит из 3 человек, и мы еще руководителя, который будем заниматься выстраиванием бизнес-процессов в отделе, а также отвечать за коммуникацию с клиентами и развитие команды.