Виталий Глибин
Технический директор, сооснователь Хантфлоу
Привет!
Меня зовут Виталий Глибин, я со-основатель и технический директор Хантфлоу.
Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.
Сейчас наша команда состоит из 140 человек, 1/3 из которых регулярно посещает офис в Москве, остальные сотрудники работают удаленно.
Отдел внутреннего ИТ состоит из 2-х человек - сейчас мы хотим усилить эту команду опытным руководителем.