Привет!

Меня зовут Виталий Глибин, я со-основатель и технический директор Хантфлоу.

Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.

С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.

Сейчас наша команда состоит из 140 человек, 1/3 из которых регулярно посещает офис в Москве, остальные сотрудники работают удаленно.

Отдел внутреннего ИТ состоит из 2-х человек - сейчас мы хотим усилить эту команду опытным руководителем.