Мы ищем лидера, который будет мыслить категориями сервисов, бизнес-партнёрства и качества поддержки.
1. Управление отделом внутренней ИТ-поддержки и распределение задач
2. Обеспечение бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры
- Мониторинг и поддержка систем: контроль состояния серверов, сетевого оборудования, баз данных, рабочих станций и другого ИТ-оборудования.
- Профилактика и диагностика неисправностей: своевременное выявление потенциальных проблем и их устранение до возникновения сбоев, анализ корневых причин инцидентов.
Обновление и модернизация ИТ-инфраструктуры: планирование и проведение обновлений ПО и оборудования, внедрение новых технологий.
3. Обеспечение высокого уровня сервиса и SLA
- Сервисный подход к решению проблем (не ждать, когда о проблеме скажут);
- Контроль за соблюдением SLA: обеспечение выполнения соглашений об уровне обслуживания, контроль скорости и качества обработки запросов и инцидентов.
- Взаимодействие с пользователями: сбор обратной связи, работа с жалобами, информирование о решении проблем и доступности систем, проведение обучения пользователей.
4. Соблюдение стандартов безопасности и защиты данных
- Обеспечение соблюдения стандартов информационной безопасности, защита данных сотрудников и компании.
- Контроль и обеспечение соответствия рабочих процессов требованиям компании и нормативным актам в области ИТ и безопасности.
5. Автоматизация и улучшение процессов
- Автоматизация рутинных задач: разработка скриптов и внедрение инструментов для автоматизации типичных задач и снижения нагрузки на команду.
- Внедрение новых инструментов и методик: использование технологий и систем для оптимизации процессов обслуживания, отслеживания инцидентов и отчетности.
6. Бюджетирование и управление затратами
- Планирование бюджета ИТ-поддержки: оценка и обоснование затрат на ИТ-инфраструктуру, оборудование, ПО и обучение команды.
- Контроль за исполнением бюджета: эффективное использование ресурсов и оптимизация затрат при обеспечении работы ИТ-инфраструктуры и поддержки.
7. Обучение и развитие команды
- Организация обучения: проведение внутренних тренингов и организация внешнего обучения для развития профессиональных навыков сотрудников.
- Поддержка и мотивация команды: помощь в развитии сотрудников, создание благоприятной рабочей атмосферы и удержание талантливых специалистов.