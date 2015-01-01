Привет!
Меня зовут Евгения Бруско и я руковожу Департаментом клиентского сервиса Хантфлоу, который разделен на два отдела: заботы о клиентах и проектный.
Хантфлоу — облачная рекрутинговая система №1 в России, это основной инструмент рекрутеров. В программе они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — VK Group, Avito, Ланит, Lamoda, ЦИАН и многие, многие другие.
Менеджеры клиентского сервиса Хантфлоу окружают клиентов заботой и вниманием, учат работать в программе, объясняют непонятное, помогают решить их задачи и ведут доработки. Мы не оставляем наших клиентов наедине с проблемами, добиваемся решения задач и помогаем справиться с возникающими сложностями. Именно благодаря сервису Хантфлоу воспринимается клиентами заботливым другом.
Сейчас в отделе 12 человек, среди них 4 проектных менеджера, я ищу человека, который возглавит проектный отдел и выведет его на новый уровень. 🚀
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ В ХАНТФЛОУ
Вести доработки крупных и ключевых клиентов
Управлять командой проектных менеджеров
НАШ ИДЕАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ
Бонусом будет
Я заинтересована в долгосрочном и успешном сотрудничестве. Мой опыт показывает, что это возможно только при условии, что решение о трудоустройстве принято осознанно с обеих сторон. Не только мы проверяем, что кандидат нам подходит, но и кандидат должен убедиться в том, что он готов работать в Хантфлоу.