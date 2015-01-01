Привет! Меня зовут Александр Кузнецов, я руководитель бекенд-разработки в Хантфлоу.
Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — Mail.Ru Group, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.
Команда бекенда в Хантфлоу состоит из 8 человек и мы в поисках еще одного коллеги.
Этапы решения задач у нас включают: проектирование, ревью технического решения, декомпозиция, оценка, реализация. Прежде чем изменения уйдут в продакшн они проходят ревью и проверку QA.
С кодом работаем через github, задачи ведутся в jira.
Технологический стек бэкенда включает:
Проектирование и реализация новой функциональности, исправление ошибок, рефакторинг.
В (не очень отдаленной) перспективе руководство функциональной командой (один или два разработчика + QA).
Обязательно
Будет плюсом