Привет! Меня зовут Александр Кузнецов, я руководитель бекенд-разработки в Хантфлоу.
Хантфлоу — главный инструмент работы рекрутеров в СНГ. Здесь они ведут базу резюме, историю работы, обсуждают резюме с коллегами, переписываются с кандидатами и делают отчеты.
С помощью Хантфлоу собирают свои команды крупнейшие компании России и СНГ — Mail.Ru Group, AliExpress, Leroy Merlin, Lamoda, Selectel, Aviasales, Яндекс.Практикум и многие, многие другие.
Команда бекенда в Хантфлоу состоит из 11 человек и мы в поисках еще одного коллеги.
Этапы решения задач у нас включают: проектирование, ревью технического решения, декомпозиция, оценка, реализация. Прежде чем изменения уйдут в продакшн они проходят ревью и проверку QA.
С кодом работаем через github, задачи ведутся в jira.
Проектирование и реализация новых фич продукта, исправление ошибок, рефакторинг, code-reivew.