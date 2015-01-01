Хантфлоу — компания в области HRTech, предоставляющая передовые решения для автоматизации рекрутинга. Наш продукт помогает компаниям эффективно закрывать вакансии, сокращая время на поиск и отбор кандидатов.
Сейчас мы стремимся развивать аналитическое направление и ищем опытного Senior Data Analyst, который станет первым аналитиком в компании и поможет заложить основы этой функции.
Кроме непосредственного решения задач, Вы также будете играть важную роль в оценке необходимости дополнительных ресурсов, включая потенциальный найм новых аналитиков и выделение роли Data Engineer. На этой роли возможен постепенный рост в руководителя аналитики.